Un nuovo volto per piazza Carducci: in questi giorni al via i lavori per la pedonalizzazione

Lavori al via per la pedonalizzazione di piazza Carducci

Prenderanno il via in questi giorni i lavori per trasformare piazza Carducci in un’area pedonale. A distanza di due anni dalla delibera istituzionale partirà la prima parte degli interventi sul lotto A, quello lato Oviesse, mentre dopo le festività natalizie sarà la volta del lato B, quello su via Gavello.



“Abbiamo scelto di avviare questo cantiere entro la metà di dicembre per non impattare su viabilità e commercio di prossimità proprio sotto le festività di Natale. Dopodiché riprenderemo con la seconda esedra” spiega il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano, tra i primi ideatori del progetto condiviso con la cittadinanza, le associazioni locali e i commercianti. Un progetto che mira a far diventare l’attuale parcheggio una zona partecipativa, dedicata agli eventi.

“Sarà un’area pedonale - aggiunge Miano - ma funzionale all’attrazione di eventi, volutamente disegnata per essere vissuta dai residenti e dai fruitori, ma soprattutto che ospiti eventi. Abbiamo pensato ad esempio a un evento mensile fisso, come quello del mercato del fumetto”.

Addio a 60 parcheggi, ma posteggi a prezzo calmierato per i residenti in via Chisola

Ad andarsene saranno circa 60 parcheggi, che in una zona come quella di piazza Carducci, nota per la scarsità di posteggi, potrebbe creare qualche disagio. “Abbiamo pensato anche a quello - specifica il presidente della 8 -. Siamo coscienti che quando si pedonalizza si crea del disagio, per questo abbiamo deciso di istituire una convenzione con il parcheggio della GTT, a 100 metri di distanza dalla piazza, quello di via Chisola, il Parchetto Nizza. Piazza Carducci è un parcheggio statico, ovvero viene utilizzato per lo più da chi lavora. Nel Parchetto Nizza, i residenti potranno parcheggiare a prezzo molto calmierato, pagando lo stesso prezzo se non meno di quello in piazza Carducci”.