Viabilità, conclusi i lavori e aperta la rotatoria sulla Proviciale 40 di “San Giusto”

Aperta in via definitiva al transito la rotatoria lungo la Sp 40 di “San Giusto” al Km. 2+400 nel territorio del comune di Volpiano.



Il transito sulla rotatoria prevede una serie di obblighi e limitazioni, ovvero il senso unico di circolazione veicolare su tutti i rami in ingresso ed uscita ed all’interno dell’anello della rotatoria; l’obbligo di circolazione a senso unico con rotazione antioraria all’interno dell’anello della rotatoria; l’obbligo di dare la precedenza per tutti i veicoli che si immettono nella rotatoria; la direzione obbligatoria di “passaggio obbligato” a destra dell’aiuola spartitraffico in corrispondenza delle cuspidi (passaggio da doppio senso di circolazione a corsia a senso unico) e divieto di accesso per chi proviene in senso contrario; il divieto di accesso dalla rotatoria alla strada privata della Ditta “Sparco” e infine il limite massimo di velocità di Km/h 50 in attestazione alla rotatoria in entrambe le direzioni e all’interno dell’anello della rotatoria.