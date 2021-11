Grugliasco, traffico in tilt questa mattina per un tir incastrato in un ponteggio in zona Università

Questa mattina, alle 9, in via Palli, all'angolo con via Leonardo Da Vinci, traffico in tilt fino alle 11 per un tir Amazon, guidato da un conducente portoghese, rimasto bloccato tra le due vie, incastrato nell'impalcatura di un cantiere edile di un edificio in via Da Vinci.

Sono intervenuti gli agenti della Polizia locale che hanno deviato il traffico creatosi subito dopo il blocco del tir e hanno aiutato il conducente a liberare l'autoarticolato staccando la motrice e manovrandola in modo da riuscire a far svoltare il mezzo.

Il conducente è stato sanzionato perché la piccola via Palli è vietata alla circolazione dei mezzi pesanti e il tir è stato scortato da una volante della Polizia locale in corso Allamano, fino alla tangenziale.