A giugno 2022 Archivissima torna dal vivo e guarda al Cambiamento

Edizione 2022 per Archivissima. Il Festival e la Notte degli Archivi torneranno in presenza dal 9 al 12 giugno. Le persone potranno così di nuovo entrare ed esplorare gli archivi della città e non solo.

Versione ibrida

Anche quest’anno si manterrà la versione ibrida del festival, con la possibilità di vivere gli eventi e le aperture anche online.

Presentata al Grattacielo Intesa San Paolo, la kermesse che si svolge ormai dal 2016 ha come tema “Change”, il cambiamento. “Abbiamo scelto questo tema - racconta il fondatore Andrea Montorio - perché il periodo storico che siamo chiamati ad affrontare presenta parecchi cambiamenti e sfide. Ci piacerebbe quindi affrontarli da un punto di vista diverso: come affrontare i cambiamenti a partire dagli archivi. Questo perché ci aiutano a capire le dinamiche che stanno alla base di ogni cambiamento, conservano i documenti, il know how, la conoscenza che permette di fare tesoro delle esperienze passate”.

"Il cambiamento è diventato strategico"

“Il cambiamento - commenta la direttrice Manuela Iannetti - è diventato strategico. Impatta 3 mila volte più intensamente rispetto al passato. C’è perciò bisogno di cambiare il nostro sguardo per il futuro”.

Il 10 giugno si svolgerà l’evento più atteso: la Notte degli Archivi che permetterà le visite appunto in orario serale. Dopo un’esperienza più circoscritta, che ha permesso tuttavia di coinvolgere oltre 300 archivi, oggi l’evento punta ad avere un carattere sempre più nazionale estendo l’iniziativa a tutti gli enti nazionali.

Confermata la struttura

Confermata la struttura con i talk e gli incontri durante i giorni del festival e la collaborazione con il Polo del ‘900, la Direzione degli Archivi e la Rai. Tornano di nuovo dopo un anno di stop, i laboratori con le classi di studenti e le performance con le arti contemporanee.

Nel 2022 Anai sarà nuovamente partner attivo del festival, a cui parteciperà promuovendo una serie di iniziative a propria cura.

Tutte le novità

Prima novità la prima produzione teatrale con il Teatro Stabile di Torino, un percorso di ricerca con tanti archivi del territorio, che unirà ambiti apparentemente distanti. Seconda novità le Masterclass, rivolte al mondo degli archivi e degli archivisti in cui provare a ragionare sui cambiamenti legati alla professione.

I numeri del 2021

Nel 2021, con l’edizione online sono stai 330 gli archivi partecipanti. 3.700 ore di contenuti, 301 video prodotti, 106 podcast prodotti, 95.000 visite al sito di Archivissima, 3.400 persone collegate alla diretta della Notte dal Polo del ‘900, 280.000 accessi alle pagine Facebook e Instagram di Archivissima durante il festival.

Aperte le iscrizioni per gli archivi

Da oggi sono aperte le iscrizioni per partecipare al festival, rivolte a tutti gli archivi italiani e volendo anche dall’estero. Per iscriversi: www.archivissima.it. C’è tempo fino al 15 aprile, si potranno proporre eventi dal vivo oppure online e l’invito è esteso anche a reti di archivi.