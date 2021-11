Da stasera il gran finale del Moncalieri Jazz Festival

Il Moncalieri Jazz Festival da stasera manda in scena le quattro serate conclusive, per chiudere in bellezza l'edizione numero 24, quella della ripartenza e del ritorno dei concerti in presenza.

Da Astor Piazzola a Carosone, omaggio a due grandi centenari

Si parte nella serata di oggi, giovedì 11 novembre, alle Fonderie Limone, dove alle 21 andrà in scena il concerto dedicato ad Astor Piazzola, il maestro argentino padre del tango moderno, di cui ricorre il centenario della nascita, che vedrà salire sul palco anche Ugo Viola, il direttore artistico del MJF. E ad un altro grande artista, stavolta torinese, Fred Buscaglione, che avrebbe festeggiato a sua volta i 100 anni, è dedicata invece la serata di sabato 13, mentre domani - venerdì 12 - ci sarà un altro concerto d'eccezione alla Fonderie Limone, con il quartetto capitanato da Fabrizio Bosso alla tromba, con Julian Oliver Mazzariello al pianoforte, Jacopo Ferrazza al contrabbasso e Nicola Angelucci alla batteria.

Chiusura nel segno di Dante

Il gran finale è in programma domenica, con l'inedita opera epica-jazz 'Beatrice', in programma domenica 14 all'Auditorium Rai di Torino. "Per celebrare il Sommo Poeta - ha spiegato il maestro Ugo Viola - abbiamo puntato la nostra attenzione su Beatrice, figura cardine dello Stil Novo, in un gioco di specchi che racconta il percorso dell'intera vita del sommo poeta. Dare voce a Beatrice, in una società come quella attuale, significa dare forza, luce e parola alla Donna e all'universo femminile, senza il quale non è immaginabile alcuna forma di paradiso".

Sul palco dell'Auditorium Rai, oltre all'Orchestra Sinfonica della Rai, la grande solista pianista jazz Rita Marcotulli, lo stesso Ugo Viola, il soundteller narrativo Albert Hera, i due narratori Alessia Navarro (nel ruolo di Beatrice ) e Pino Insegno (nel ruolo di Dante ), il gruppo vocale Real Circle Project (10 Voci Soliste) e il Coro di Voci Bianche della Scuola Musicale di Mondovì e dell'Istituto Civico Musicale "G. Verdi" di Asti. L'opera musicale è scritta dal compositore Roger Treece, (già arrangiatore di Bobby McFerrin) candidato a 3 Grammy Awards.