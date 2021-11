[TO]Bike si rilancia: servizio rinnovato con 120 stazioni operative entro il 1° marzo 2022

Un servizio nuovo e rinnovato per [TO] Bike con 120 stazioni operative entro il 1° marzo del 2022, a disposizione di chi vive, lavora o studia a Torino per muoversi in città. A garantirlo all’assessora Chiara Foglietta al termine dell’incontro di questo pomeriggio al quale hanno partecipato anche i responsabili degli uffici comunali, i vertici di Bicincittà, la nuova società subentrata al Gruppo Comunicare attraverso un contratto di affitto di azienda.