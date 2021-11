Inaugurato l’Atp Fan Village di piazza San Carlo: “Torino il luogo migliore in cui poter organizzare l’evento”

Torino tira a lucido il suo salotto per le Atp Finals. E’ stato inaugurato questa mattina l’Atp Fan Village di piazza San Carlo, proprio sotto il Caval ed Brons. Qui, durante tutta la manifestazione sportiva, avranno luogo eventi, degustazioni, incontri, momenti musicali e di intrattenimento, per far respirare ai torinesi e ai turisti la magia delle Atp Finals.

Binaghi: “Torino il miglior luogo per organizzare le Atp”

Mentre gli otto tennisti più forti del mondo passeggiavano tra l’hotel Principi di Piemonte e via Roma, a riconoscere la grande ospitalità di Torino è stato Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis: “E’ la prima volta che le Atp vengono ospitate in Italia e in Italia non c’è un posto migliore dove poterle fare diverso da Torino e dal Piemonte, la miglior comunità mai incontrata in questi anni in cui abbiamo organizzato manifestazioni sportive”.

La prima delle cinque edizioni, non verrà condizionata dal Covid, almeno secondo Binaghi: “Faremo insieme grandi cose, soprattutto in anni di normalità. Abbiamo dovuto gestire la prima edizione in un periodo drammatico, ma è andato tutto bene. Le Finals saranno bellissime”.

Lo Russo: “I prossimi anni potenzieremo l’organizzazione”

“Sicuramente si tratta di un grande evento per la città, per Torino oggi è una giornata importante” ha affermato il sindaco Stefano Lo Russo. “Per quanto riguarda le Atp, arriviamo come amministrazione in un momento in cui tutto l’assetto organizzativo e comunicativo era già definito. Siamo contenti, ma dalla prossima edizione la nostra amministrazione verificherà come poter potenziare la ricaduta sulla città” ha promesso il primo cittadino, determinato nell’ottimizzare le ricadute economiche sul territorio.

Lo Russo ha poi rivelato come oggi, in occasione della visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il sindaco abbia invitato la più alta carica istituzionale alla celebrazione dei 200 anni del Museo Egizio, che avverranno nel 2024: “Un appuntamento che vogliamo valorizzare, speriamo possa essere qui”.

Cirio: “Atp una vetrina per il Piemonte”

Chi è intenzionato a sfruttare le Atp Finals come vetrina è Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte: “E’ un evento che ci deve permettere di promuovere la bellezza del nostro Piemonte, le Atp devono essere una visita per la nostra città territoriale. La finalità degli eventi è anche quella di certificare il ritorno che questa manifestazione deve avere per il territorio”.