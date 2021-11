Furti di rame e smaltimento illegale di metalli: giro di vite della Polfer e multe da migliaia di euro

A Torino, i controlli effettuati dagli operatori della squadra amministrativa compartimentale hanno permesso di effettuare 4 multe per un importo complessivo di 10.516 euro. In particolare, una a carico di una ditta con sede in provincia di Biella, per aver trasportato materiale con documentazione relativa ai rifiuti inesatta, le altre tre a carico di strutture con sede nella provincia di Torino dove sono state riscontrate inottemperanze alla normativa ambientale.