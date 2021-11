Chiese antiche umide: ecco gli interventi di recupero

Le chiese antiche umide sono un problema concreto. Non c’è nulla di più importante del nostro patrimonio artistico e culturale, soprattutto quando è figlio di un’epoca che non può andare perduta o dimenticata. Se è vero che al giorno d’oggi possiamo servirci di moderni sistemi di rinnovamento e di costruzione, nell’antichità non si avevano tutti gli strumenti adatti per l’impermeabilizzazione dei muri né per prevenire determinati problemi.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle chiese va assolutamente promossa, in particolare quando si presenta un problema serio come l’umidità, che può andare a rovinare affreschi e pareti. La mancata manutenzione alle chiese umide può portare poi a seri danni strutturali sul lungo termine. Come ci si può comportare in questi modi? Quali sono gli interventi di recupero? Un aiuto concreto per eliminare l’umidità nelle chiese lo può dare l’azienda Dry Wall System , che è leader nel suo settore.

Chiese antiche umide, cosa fare?

In genere, il controllo di manutenzione ordinaria non ha un costo eccessivo. La manodopera comune è un modo per eseguire una prima analisi attenta alla chiesa, per controllare che non siano presenti tracce di umidità. La presenza di umidità può rappresentare un problema, perché possono verificarsi dei danni insanabili, soprattutto nei confronti delle opere, che non è giusto lasciare all’incuria, perché ci sono state tramandate dai nostri antenati.

Sarebbe anche corretto effettuare delle accortezze importanti, come per esempio mantenere la chiesa sempre arieggiata, aprire le finestre per quanto possibile, in modo tale da favorire un ricambio di aria. Allo stesso tempo è essenziale evitare di collocare delle fonti di calore diretto vicino alle opere, come per esempio stufe e termosifoni, o anche i candelieri stessi.

I lavori di restauro nelle chiese sono tra i più richiesti perché fin troppo spesso si ignorano determinati aspetti. A volte, i frammenti delle opere vengono persino buttati via, ed è un bel dilemma, dal momento in cui potrebbero essere fondamentali durante il riassemblaggio. In ogni caso si deve tenere presente che l’umidità è la prima nemica di qualsiasi ambiente, sia privato che storico o religioso e va completamente eliminata.

Cosa causa umidità nelle chiese?

Dobbiamo considerare nella variabile che l’acqua e l’umidità sono le principali cause del degrado delle chiese antiche, e in particolare di un materiale così delicato come il legno. Come mai è tanto soggetto all’umidità? Perché reagisce in modo immediato a qualsiasi sbalzo brusco della temperatura. Alle variazioni di umidità, inoltre, il legno tende a gonfiarsi quasi nell’immediato.

Il motivo per cui c’è umidità in chiesa può essere dovuto alla presenza di un corso fluviale, ma non solo. Ci sono delle zone in Italia che sono maggiormente soggette agli sbalzi di umidità. A questo punto, è essenziale prevenire qualsiasi danno strutturale alla chiesa, andando a conservare e preservare il nostro patrimonio storico, culturale e artistico.

Quali sono i migliori interventi per risanare l’umidità nelle chiese?

Come prevenire i danni che l’umidità può provocare ai dipinti murali, agli oggetti in legno e alla chiesa stessa? La formazione di eccessiva umidità può essere dovuta a tanti fattori: capillarità, infiltrazione, condensa. Nel primo caso ci riferiamo alle chiese che sono costruite vicino a terreni molto ricchi di acqua, ove non è presente un sistema di drenaggio avanzato.

Tra gli interventi più interessanti e sicuramente più efficaci per quanto riguarda la lotta all’umidità c’è sicuramente l’iniezione di resina. Questa nuova tecnologia permette di intervenire nell’immediato, ed è adatta non solo agli ambienti casalinghi, ma anche alle chiese. In questo modo si può non solo eliminare l’umidità di capillarità (altresì chiamata umidità di risalita o umidità ascendente), ma anche controllare che possa non tornare in futuro. Se la chiesa si trova in una posizione sfavorevole, è importante richiedere un intervento sicuro ed efficace anche sul lungo termine.

A chi rivolgersi per risolvere il problema di umidità nelle chiese antiche

Dry Wall System è una delle aziende a cui si può richiedere un intervento contro l’umidità nelle chiese, essendo leader nel settore della deumidificazione, dell’impermeabilizzazione e del consolidamento sin dal 1979. Un’esperienza quarantennale in questo campo ha permesso all’azienda di diventare un punto di riferimento e un modello: è tra le realtà più importanti in Italia ad offrire la tecnologia a iniezione di resina (barriera chimica) per la lotta all’umidità nelle chiese e non solo.