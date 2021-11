Il made in Italy arriva fino a Malta

Da ormai tanti anni, il made in Italy ha raggiunto anche Malta. Comprare una casa a Malta è sicuramente sinonimo di un nuovo inizio, di una nuova vita ma bisogna chiedersi quando la propria abitazione si può davvero chiamare tale. La casa in qualche modo parla di noi, i colori con cui è arredata, i profumi o le fotografie.

Abitando all’estero si cerca quanto più possibile di arredare la propria casa ricordandoci del nostro paese di origine. Diverse aziende italiane hanno ormai sede anche a Malta.

Vi abbiamo elencato di seguito una lista di aziende made in Italy che ormai hanno segnato inevitabilmente il gusto delle case maltesi.

Mobili DinoFino: La prima azienda che ci sentiamo di consigliarvi è: Mobili DinoFino . Quando intraprendi la tua missione verso l’acquisto di mobili per la propria casa è importante cercare una consulenza professionale direttamente a Malta.

Questa consulenza dovrebbe provenire da persone che hanno esperienza pratica nel campo. Il Team di DinoFino è guidato dallo stesso Dino Fino, con alle spalle oltre ventiquattro anni di esperienza nel settore del mobile. Non ha certo bisogno di presentazioni poiché la sua reputazione nel settore parla già da sé. I consulenti professionali di design e vendita sono tutti formati professionalmente per offrire al cliente il meglio: design unici e oggetti di arredo che saranno apprezzati da tutti. L’azienda ha inoltre due divisioni, ognuna focalizzata nel tirare fuori il meglio da ogni spazio mantenendo l’esperienza del cliente in prima linea. La linea DinoFino offre prodotti per tutta la casa: la cucina, il salotto, il bagno, la camera da letto. Ha inoltre un occhio attento anche per i dettagli come gli accessori per la casa o per l’illuminazione.

Scavolini Shop: Scavolini è un’azienda che nasce a Pesaro nel 1961, fondata dai fratelli Valter ed Elvino Scavolini. I due prima di scalare l’impero del mobilio, avevano iniziato con un laboratorio artigianale.

Scavolini è sempre stato un brand aperto all’innovazione e l’inclusione, alla fine del 2004 ottiene la certificazione UNI EN ISO 14001 con un progetto a tutela dell’ambiente e nel 2009 ha dato il via a “Scavolini Green”, un progetto eco sostenibile che garantisce l’autonomia energetica grazie a impianti fotovoltaici.

Miton Cucine: Anche Miton come Scavolini offre mobilio italiano, è un centro produttivo di mobili e cucine che sorge in Abruzzo. La sua presenza si articola anche attraverso altri brand come TLK Kitchens e Urban BVA. L’azienda offre una vasta gamma di collezioni soprattutto per quanto riguarda la cucina.

Poltrone e Sofà: E’ un’azienda specializzata nel mobilio per la casa, da oltre 20 anni si dedicano esclusivamente a fare prodotti di eccellente qualità, in oltre novanta modelli e trecentottanta rivestimenti diversi, con dieci anni di garanzia sulla struttura. Tutta la gamma di Poltrone e Sofà è realizzata con cura e passione. I vari modelli vengono infatti realizzati negli stabilimenti di Forlì e Faenza. L’ampia gamma di modelli e misure è ulteriormente personalizzabile con oltre 380 rivestimenti diversi inclusi la microfibra. Inoltre, una delle caratteristiche più interessanti di tutti i loro sofà in tessuto è che sono completamente sfoderabili lavabili in pochi e semplici gesti. Il prezzo di questo mobilio è davvero accessibile a differenza di altre aziende. Oltre ai negozi a Malta, sono presenti 161 negozi in tutta Italia e oltre 95 negozi tra Cipro, Belgio, Malta, Francia e Svizzera.

Calligaris: Calligaris è un’azienda italiana di design e arredamento con sede a Manzano, in Friuli -Venezia Giulia. Produce e distribuisce tavoli, letti, sedie, divani, mobili e complementi d’arredo.

Nell’ottobre 2019 Calligaris acquisisce Luceplan, un’azienda di illuminazione di alta qualità (pezzi iconici come “Costanza” e “Hope”) fondata a Milano nel 1978 e di proprietà dell’olandese Signify. L’obiettivo dell’azienda è di diventare addirittura un polo del design.

Colombini Casa: La collezione offerta da Colombini Casa offre una vasta gamma di materiali, finiture ed elementi caratterizzanti. L’ampia componibilità grazie al sistema contenitori e libreria a spalla consente di progettare con la più ampia libertà espressiva spazi living, smart working e dining.

Se si desidera trovare dei mobili a un prezzo ribassato si può sempre consultare internet, esistono infatti diversi siti di rivendita che non sono necessariamente sinonimo di scarsa qualità.

Cosa state aspettando? Accendete il computer e iniziate a spulciare le aziende che vi abbiamo consigliato e a scegliere l’arredamento che più fa per voi.