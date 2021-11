Quarta ondata di Covid, il Piemonte si cautela: inaugurata la nuova Rianimazione al Mauriziano

Torino e il Piemonte si preparano a una possibile quarta ondata di Covid o comunque, nella speranza che il Coronavirus non impatti così tanto sulla vita ospedaliera, rafforzano la sanità territoriale. E’ stata infatti inaugurata la RiMac, la Rianimazione e Medicina delle Aree Critiche dell’ospedale Mauriziano.

Il nuovo reparto

Gli spazi allestiti presso il padiglione 17B vantano 150 metri quadri per 10 posti letto di terapia intensiva monitorati, di cui uno isolato, con ventilatori polmonari, monitor multiparametrici, pompe nutrizionali. Il tutto realizzato in 100 giorni e con un investimento di 927 mila euro. Si tratta del secondo lotto, dopo la Medicina d'urgenza inaugurata a giugno.

Cirio: “Sono posti strutturali, non emergenziali”

“Dietro a questa struttura c’è tantissimo lavoro. Sono posti strutturali, non emergenziali, che ci consentirà do avere sempre una risposta adeguata per le terapie intensive” ha affermato Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte. “Stiamo attuando l'obiettivo del 'piano Arcuri, che era un piano ambizioso. I tempi sono stati rispettati e oggi abbiamo uno strumento in più per salvare la vita alle persone. E' una tra le prime aree ad essere attivate in Piemonte nell'ambito del programma nazionale di ampliamento dei posti letto di rianimazione varato durante la pandemia” ha concluso Cirio.

Covid, ma non solo: “Servirà a smaltire le liste d’attesa”

“Qui potranno essere trattati pazienti con gravi deficit multi organo. È un'area non solo per pazienti Covid ma potrà servire per l'abbattimento delle liste d'attesa su pazienti critici" ha raccontato la dottoressa Gabriella Buono, che coordinerà il nuovo reparto.

Felice Maurizio Dall’Acqua, direttore generale del Mauriziano: “Questa è una realtà che sarà utilizzata non solo per una eventuale quarta ondata Covid, che ci auguriamo non ci sarà, ma anche per altri pazienti è in particolare per recuperare le liste d'attesa degli interventi che si sono bloccati con l'epidemia".