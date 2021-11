Atp Finals, Sonego e Vavassori: “Djokovic favorito, ma Berrettini può regalare sorprese. Facciamo il tifo per lui” [VIDEO]

Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori al Mizuno Store di via Soleri. I due tennisti torinesi hanno palleggiato tra di loro nel campo allestito dall’unico flag ship italiano di Mizuno. Hanno giocato in singolo e in doppio con i giovani fan accorsi numerosi per i propri idoli sportivi.

Un bagno di folla li ha attesi alla fine dell’evento con tanto di selfie e firma di autografi.

“Ho visto il tennis cambiare molto in questi ultimi anni, c’è stato un grande avvicinamento qui a Torino soprattutto da parte dei giovani e questo è molto bello” commenta Lorenzo Sonego.

“C’è stata grande partecipazione oggi, sono davvero contento” aggiunge il collega Andrea Vavassori.

Alle Atp Finals faranno entrambi il tifo per Berrettini, ma ammettono che la competizione sarà alta. “Favorito è Djokovic, ma Berrettini ci potrebbe regalare delle sorprese. A lui il nostro sostegno” commentano entrambi.