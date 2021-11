Ennesima aggressione in carcere a Torino, il sindacato Osapp: "La situazione è sempre più nel caos"

Ennesima aggressione, ieri, all'interno del carcere di Torino. Un detenuto ha dato in escandescenze dopo aver preteso, e non ottenuto, la somministrazione immediata di una terapia.

L'uomo si è scagliato contro le porte dell'ascensore e poi ha sferrato senza motivo un violento pugno in faccia all’Agente di Polizia Penitenziaria di servizio. In aiuto è intervenuto immediatamente il personale là presente e il detenuto è stato convinto a rientrare in cella. L'agente colpito è stato curato all'Ospedale Maria Vittoria.

A denunciare l'episodio è stato l'Osapp, sindacato della Polizia Penitenziaria, per voce del Segretario Generale Leo Beneduci: "Quanto accaduto è il risultato di una politica penitenziaria attuata in assoluto dispregio delle condizioni di lavoro del personale spesso lasciato solo nelle sezioni detentive a operare in assoluta ristrettezza di mezzi e di supporti anche con 100/150 detenuti alla volta e anche con detenuti di estrema pericolosità e con detenuti che hanno problemi psichiatrici. Si tratta dell’ennesimo episodio a riprova del fatto che un eccessivo 'buonismo' nella gestione di penitenziari problematici come quello di Torino può mettere a repentaglio l’ordine e la sicurezza nonché l’incolumità degli Agenti di Polizia Penitenziaria che vi operano e che come già detto sono completamente abbandonati a loro stessi a fronte di un sovraffollamento di oltre il 30% della popolazione detenuta complessa e difficile da gestire con casi particolari".