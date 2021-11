Nichelino, modifiche della viabilità e limitazioni al traffico per la maratona di Torino

Domani, domenica 14 novembre, in occasione della TFast-42K, la maratona di Torino, cambierà anche la viabilità a Nichelino.

Gli atleti, infatti, attraverseranno alcune strade della città e la frazione di Stupinigi con un ulteriore passaggio al ritorno dall'istituto di Candiolo, che sarà anche la sede di partenza della mezza maratona. La gara lungo il tratto cittadino sarà animata, fornendo un incoraggiamento a tutti i maratoneti, dalla Banda Civica Musicale Giacomo Puccini in piazza Camandona, dal Coro Folcloristico Abruzzese e Molisano in Piemonte in via XXV Aprile.

Al fine di garantire una corretta viabilità e il regolare svolgimento della corsa sul territorio supporteranno le attività della Polizia Municipale anche 200 volontari delle seguenti associazioni del territorio. Ma domani, dalle ore 8 alle 13, saranno apportate modifiche alla circolazione e limitazioni al traffico che riguarderanno alcune zone di Nichelino e Stupinigi.

Sarà disposto il divieto di circolazione e sosta per tutti i veicoli su tutta via Cuneo, su via Torino dal Ponte Marchiaro alla Crociera, su via XXV Aprile dalla Crociera a Viale Torino a Stupinigi e su tutto viale Torino. Pertanto, nella fascia dalle 8 alle 13 non sarà possibile entrare e uscire dalle seguenti zone: tutta l'area compresa tra il torrente Sangone e la Via XXV Aprile da Via Torino (da Via Cuneo alla Crociera) a Stupinigi, il quartiere Boschetto e tutta Stupinigi.

Sarà possibile utilizzare la tangenziale in entrata e uscita a Debouchè mentre l’uscita Stupinigi verrà chiusa.