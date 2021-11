Correre fa bene e fa del bene: domenica 14 novembre torna la T-Fast sulla doppia distanza per sostenere la ricerca contro il cancro

Mancano solo due giorni alla T-FAST 42km e alla T-FAST - 21 km per la Ricerca. Domenica 14 novembre le strade di Torino saranno colorate dalle migliaia di runner impegnati sulle due distanze.

La maratona partirà alle 9:00 dal Parco del Valentino, la mezza dall’Istituto di Candiolo – IRCCS alle 10:30, per un unico ed emozionante arrivo nel Parco sotto il segno della solidarietà.

Novità e tradizione si intrecciano nei tracciati di maratona e mezza maratona organizzate da Team Marathon. Cambiano infatti percorsi, partenza e arrivo, ma viene mantenuto il “dna” delle competizioni che le vuole “fast”, “veloci”, ideali per chi vuole chiudere la stagione con un personal best.

La maratona partirà e arriverà al Parco del Valentino, anche nuovo punto di ritrovo e segreteria: sede di allenamento preferita dalla maggior parte dei runner cittadini e Patrimonio dell’UNESCO, darà il via ai 42,195 km lungo i quali i maratoneti incontreranno tutte le facce di Torino, tra monumenti storici e aree moderne: transiteranno, tra l’altro, dalla chiesa Gran Madre di Dio, dalle forme e proporzioni che richiamano il Pantheon di Roma, si spingeranno poi fino al polo industriale, all’Istituto di Candiolo – IRCCS e alla settecentesca Palazzina di Caccia di Stupinigi per infine rientrare godendosi il lungo Po fino al traguardo posizionato nel Parco.

Il via della mezza maratona sarà dato all’interno dell’Istituto di Candiolo – IRCCS. Una scelta fortemente voluta dal team organizzatore così da celebrare nel migliore dei modi l’anniversario dei 35 anni della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus. Il percorso si svilupperà lungo gli ultimi 21 km della maratona.

Team Marathon, anche in questo nuovo “Marathon Day” rinnova il suo legame con la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus: 5 euro di ogni iscrizione alla T-FAST – 21 km per la Ricerca saranno infatti ad essa devoluti.