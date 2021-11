Biglietti Atp Finals "cancellati" per capienza ridotta. Il Codacons: "Pronti alla class action"

Al secondo giorno di Atp Finals, e anche giorno due di pioggia battente, il villaggio del tennis in piazza San Carlo continua ad essere difficilmente accessibile. Le scale della cittadella del torneo che vede sfidarsi gli 8 migliori al mondo, allestita nel cuore elegante di Torino, sono ancora ricoperte di teli impermeabili perché ricoperte di una moquette blu non adatta in caso di pioggia. Si inzuppano d'acqua e si rovinano.

Scale inaccessibili perché ricoperte da teli verdi

Per questo gli allestitori sono dovuti correre ai ripari, stendendo ovunque teloni di plastica verdi. Agli stand, dove si possono personalizzare palline da tennis o provare con un videogioco l'emozione della terra o erba, si può accedere solo tramite le scalette laterali. Che ieri, complice la domenica, erano super affollate di persone. I volontari o gli addetti ai padiglioni usano lunghi attrezzi lavavetri per togliere l'acqua in eccesso.