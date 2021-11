Seeyousound 2022: dal 18 al 24 febbraio, torna l'International Music Film Festival

Dal 18 al 24 febbraio 2022 torna SEEYOUSOUND International Music Film Festival portando di nuovo in sala l'inconfondibile mix di musica e cinema lungo 7 giorni che celebrano l'unione di suono e immagine attraverso il racconto di personaggi e correnti, che scorre in sottofondo o si fa protagonista di un viaggio che non finisce: Music Never Ends.

L’ottava edizione di Seeyousound - nuovamente dal vivo – porta al Cinema Massimo MNC di Torino una vibrante selezione di lungometraggi di finzione e documentari, cortometraggi e videoclip nelle sezioni competitive LongPlay Doc e LongPlay Feature, 7Inch e Soundies; le rassegne Music is the weapon, scorcio su musiche resistenti, cassa di risonanza e incarnazione del desiderio di libertà, e Into the Groove, selezione eterogenea di titoli attraversati da una vena pop, tra cui il film che darà il via alla festa.

Film d’apertura in anteprima italiana venerdì 18 febbraio alle ore 21 in la Sala Cabiria del Cinema Massimo MNC - sarà "Shoplifters of the World", commedia ispirata a fatti realmente accaduti diretta da Stephen Kijak, che racconta di come un gruppo di giovani di Denver ha affrontato lo scioglimento dei The Smiths. Il film ha ricevuto l’approvazione di Morrissey ed è l’unico film con brani originali della band di Manchester.

Biglietti disponibili su bit.ly/SYS8_Opening in prevendita da lunedì 15 novembre. Early bird 8 euro (biglietti limitati). Ticket intero con prevendita 10 euro.