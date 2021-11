Dal 27 novembre a Venaria la XVI edizione del Salone dell’Orientamento

Torna “Orientarsi a Venaria Reale”, con la XVI edizione del Salone dell’Orientamento, che si terrà sabato 27 novembre 2021 alla succursale della Scuola Michele Lessona, in via Boccaccio 48. L’iniziativa è rivolta a famiglie e studenti delle scuole secondarie di I grado, con priorità agli studenti che stanno attualmente frequentando la terza media. Gli Istituti Superiori e le Agenzie Formative presenteranno la propria offerta scolastica e formativa e forniranno materiali ed informazioni utili alle famiglie e ai giovani che saranno chiamati alla scelta del proseguimento degli studi.

A Venaria Reale saranno presenti in 30, tra Istituti Superiori ed Agenzie Formative. A questo link sarà pubblicato l’elenco delle scuole presenti al Salone: Orientamento e Formazione - Città di Venaria Reale

Il sindaco, Fabio Giulivi afferma «Questo appuntamento offre la possibilità di valutare con maggiore attenzione il futuro formativo e professionale dei giovani. È un motivo di vanto per tutti noi poter dare tale possibilità a ragazzi e famiglie. Una chance in più per documentarsi e scegliere in maniera più precisa e ponderare una così importante scelta».

L'orario di apertura al pubblico del Salone è dalle ore 9:30 alle 16:45, con ingressi scaglionati e contingentati.

Inoltre, è previsto lo svolgimento di un incontro informativo e di orientamento, che si terrà venerdì 26 novembre 2021 alle ore 18:00 in modalità on-line a questo link: https://us06web.zoom.us/j/85091430894 (la partecipazione all’incontro on-line è libera).

Dichiara l’assessore all’Istruzione, Paola Marchese «Proseguiamo convintamente con questo importante Salone. Un’occasione per conoscere a fondo l’offerta formativa di un territorio vasto, che comprende le vicine Valli di Lanzo sino alla stessa Torino. Una giornata che, anche se ridimensionata negli accessi per i noti motivi pandemici, si conferma come un immancabile appuntamento nella nostra Città».

Nell’edizione 2019 il Salone ha raggiunto il record di presenze dalla lontana prima edizione ormai sedici anni fa: sono state infatti più di 700 le famiglie presenti.

Quest’anno le misure di contrasto all’emergenza Covid, ci impongono significative modifiche rispetto agli anni passati.

L’accesso al Salone dell’Orientamento sarà contingentato e su prenotazione. Potranno entrare al massimo 2 persone per nucleo famigliare e sarà necessario prenotare l’ingresso per una precisa fascia oraria. A tutti i visitatori (dai 12 anni in su) verrà chiesto il green pass.

Per prenotare, occorre compilare il form online al link: https://forms.gle/ZQnLvgTFFwfPxkb19

All'evento sarà presente una postazione di Obiettivo Orientamento Piemonte, progetto attivato dalla Regione Piemonte per aiutare studenti, genitori e insegnanti a scegliere il percorso più adatto nei vari cicli di studio e nelle diverse fasi della vita professionale.