"Cercando Fabrizio", sabato 27 novembre la premiazione della settima edizione del concorso letterario

Dopo tanto attendere, ecco finalmente la data della premiazione dei vincitori del premio letterario “ Caro Fabrizio, ti racconto di un ricordo ”: sabato 27 novembre 2021 alle ore 16.30 in Via Gobetti 2, a Collegno, nella sede di UNITRE, si svolgerà la cerimonia di premiazione “Ricordi, in parole, colori e…tanto altro” organizzata dall’ “ Associazione Cercando Fabrizio e… ”. In quell’occasione verranno letti stralci e mostrate immagini dei racconti vincitori, scritti e illustrati, che hanno partecipato al concorso letterario indetto nel 2020. Durante l’evento verranno lette anche alcune pagine del libro “Il falco e l’altalena – La storia di una madre per un figlio scomparso” con l’accompagnamento musicale a cura dell’Agamus di Grugliasco .

Caterina Migliazza, presidente dell’Associazione “Cercando Fabrizio e…”, commentando il ritorno in presenza della manifestazione ha mostrato tutto il suo entusiasmo: “Non vediamo l’ora di vedere tutte quelle persone che negli ultimi mesi abbiamo imparato a conoscere grazie ai ricordi, anche intimi, che hanno voluto condividere con noi. Siamo ancora più contenti di poterli ospitare nella sede di UNITRE, luogo a me molto caro non solo perché lì frequento dei bellissimi corsi, ma perché proprio in quel luogo ho presentato per la prima volta il libro “Cercando Fabrizio, storia di un’attesa senza resa” e, prima della pandemia, il mio secondo libro ‘Il falco e l’altalena – La storia di una madre per un figlio scomparso’”. Ci dispiace purtroppo di non aver potuto estendere l’invito a tutti i partecipanti delle precedenti edizioni. Sempre Migliazza poi aggiunge: “Stiamo raccogliendo le adesioni e sono in tanti quelli che ci hanno già annunciato la loro presenza. Tutto ciò non può che renderci felici. Nonostante il distanziamento, il green pass, la mascherina contiamo di poter abbracciare con gli sguardi molti partecipanti. Molte persone arriveranno da fuori Torino. Potrebbero venire anche a trovarci alcuni vincitori dell’edizione del 2020: siamo pronti ad accogliere pure loro e a celebrarli come meritano”.



Poi Migliazza commenta la notizia della recente richiesta al Tribunale di Torino di morte presunta per Fabrizio Catalano: “Non è cambiato nulla, è stato soltanto un atto dovuto. La nostra speranza resta intatta. Anzi, quella speranza, noi vogliamo coltivarla ancora e di più, e non a caso sarà al centro della prossima edizione del concorso letterario”.