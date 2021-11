Rogo al primo piano di una casa di Barriera di Milano: intervento con le autoscale

Le fiamme sono divampate con le prime luci dell'alba, in Barriera di Milano. L'allarme per i vigili del fuoco è scattato in via Botticelli, al civico 172, con un alloggio del primo piano rimasto coinvolto e con effetti che hanno toccato anche alcune parti comuni, comprese le scale.



La macchina dei soccorsi si è immediatamente messa in moto: insieme ai vigili del fuoco sono arrivati anche alcune ambulanze e sette persone sono state soccorse perché intossicate proprio dal fumo. Si indaga sulle cause che hanno generato l'incendio.



Evacuato l'intero edificio, per precauzione. Qualche disagio al traffico, deviato per permettere l'intervento dei pompieri che sono saliti ai piani anche con alcune autoscale.