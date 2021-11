Malagò: "Fui io a dire ad Appendino di ospitare le Atp Finals"

"Mi è dispiaciuto molto che Chiara Appendino non ricordi come sono arrivate le Atp Finals a Torino". Approfitta dell'incontro con il sindaco Stefano Lo Russo a Palazzo Civico il presidente del Coni, Giovanni Malagò, per togliersi un sassolino dopo che l’ex sindaca in un'intervista ha detto di non ricordare come le Atp di tennis fossero arrivate nel capoluogo piemontese.