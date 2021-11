Vaccini anti-influenzali, Valle (Pd): "Anche quest’anno ritardi e forniture in ritardo. Perché? Icardi ci risponda"

“Nonostante gli annunci da parte del Presidente della Giunta regionale e dell’Assessore alla Sanità di una campagna vaccinale antinfluenzale che si sarebbe distinta per una partenza in anticipo e per l’efficienza della macchina organizzativa, anche quest’anno rileviamo ritardi e mancanza di forniture che rischiano di incrementare la diffusione di un’influenza che, secondo i sindacati dei medici di famiglia, non deve essere sottovalutata” dichiara il Consigliere regionale Pd Daniele Valle. “Secondo i dati del ministero, solo Campania e Lazio sono partite in linea con le raccomandazioni del ministero e già a fine settembre avevano distribuito le dosi ai medici di famiglia. Il Piemonte ha dato il via formale solo a metà ottobre, ma la distribuzione a rilento sta portando a ritardi sostanziali”.

“Nonostante le rassicurazioni da parte della Regione – prosegue l’esponente dem – ci risultano forti rallentamenti nella distribuzione del siero che hanno costretto molti medici di base a rinviare o annullare gli appuntamenti per l’inoculazione. Inoltre le farmacie che avrebbero dovuto partecipare alla campagna, somministrando dosi alle categorie protette, ad oggi, si limitano a fornire a pagamento il vaccino”.

“È assurdo – conclude Valle – che, dopo i disservizi dello scorso anno, continuino a verificarsi rallentamenti e pasticci nella campagna antinfluenzale. Se i vaccini non mancano, come ha precisato l’Assessore alla sanità, perché ci sono problemi nella catena di distribuzione e i vaccini non arrivano ai medici né tanto meno ai farmacisti? Per questo abbiamo richiesto all’assessore Icardi di venire con urgenza a riferire in quarta commissione”.