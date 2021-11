SMART TIW: la palestra è sempre con te!

Si parte con una nuova avventura, una nuova palestra al 1° piano della palazzina uffici dove sono presenti anche altre attività del territorio, a due passi da MONDOJUVE.

Smart TIW è dedicata agli amanti del fitness, con tariffe ottimali per chi ha necessità di organizzare al meglio la propria forma fisica durante una giornata frenetica.

La palestra sarà aperta h24 e per accedere occorre rispettare alcune regole di base perché la sicurezza di tutti noi viene prima di tutto:

- Occorre avere il Green Pass in corso di validità;

- Occorre un asciugamano da appoggiare sugli attrezzi. Senza asciugamano non sarà possibile allenarsi;

- Occorrono delle scarpe di ricambio e che si usano solo ed esclusivamente in palestra;

- Non è possibile cambiarsi le scarpe in macchina, ma le scarpe vanno cambiate all’ingresso della palestra, pena l’allontanamento, in quanto le scarpe devono essere pulite per poter accedere alla struttura;

- occorre igienizzare le mani all’ingresso;

- occorre rispettare la distanza di sicurezza;

- occorre igienizzare ogni attrezzo dopo l’utilizzo;

- non è necessario prenotarsi per accedere alla sala pesi;

- non è necessario usare la mascherina durante gli allenamenti.

Smart TIW è The intelligent workout!

E da oggi, in attesa del Black Friday, ha deciso di coinvolgervi con una simpatica storiella da seguire sul sito e sui social per una fantastica promozione. Seguite le avventure della mascotte SMARTINO nel suo viaggio cosmico anche sulla pagina Facebook di TorinOggi.

Importante: la nuova sede è facilmente raggiungibile anche dalla tangenziale di Torino ed è aperta H24.

Per qualsiasi informazione, vi aspettiamo negli orari di reception:

Lunedì- Venerdì

9:00 – 12:30

16:00 – 20:30

Sabato dalle 10:00 alle 14:00.

Per ulteriori informazioni:

Whatsapp al 3714843802

Telefono 3714843802