Al freddo e senza riscaldamento: il teatro Marchesa ostaggio del gelo

Il problema della caldaia

Se i locali rimangono freddi e non riscaldati, la causa va trovata nel guasto alla caldaia , oggi "ferma", che compromette l'interno funzionamento del sistema di riscaldamento. Il problema è che quegli spazi, rimasti chiusi durante la prima fase della pandemia, ospitano ogni giorno bambini e anziani, torinesi di ogni età, dalla mattina alla sera. Le associazioni sono pertanto costrette a portare avanti le loro attività in un clima polare.

La soluzione potrebbe non essere rapida

Di certo, il grattacapo è noto da tempo: già il 3 novembre infatti, la capogruppo in Circoscrizione 6 del Partito Democratico Elisabetta Martelli aveva sollevato la questione presentando un ordine del giorno per chiedere al sindaco Stefano Lo Russo e all'assessore competente di azionare i fondi per ripristinare il sistema di riscaldamento il prima possibile. Un'opzione, quest'ultima, che appare piuttosto lontana al momento: il quadro della caldaia è sì da sostituire, ma l'intervento è al momento programmato nei prossimi mesi. Riparlarla, d'altro canto non è di certo poco oneroso. Difficile credere che l'intervento possa essere anticipato, dal momento che già il Comune si era prodigato in un altro spazio della Marchesa, la scuola, considerandolo una priorità.