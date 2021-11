Anche l'e-commerce abbraccia il green: saranno Iveco a gas naturale i nuovi furgoni per le consegne Amazon

Saranno griffati "Iveco" (gruppo Cnh Industrial) i nuovi mezzi "green" che Amazon utilizzerà per effettuare le consegne tramite i partner dell'azienda di e-commerce. La stessa creatura di Jeff Bezos ha infatti già preso in consegna il primo lotto di 216 unità di Iveco S-way Cng alimentati a gas naturale compresso, mentre sono state ordinate altre 848 unità con consegne che inizieranno a metà del 2022 (per un ordine complessivo di 1.064 mezzi).