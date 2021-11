Ricambio generazionale in Intesa Sanpaolo, altre 2000 uscite volontarie entro il 2025 e 1100 nuove assunzioni

Ricambio generazionale in Intesa Sanpaolo, che nelle scorse ore ha raggiunto l'accordo con le sigle sindacali di categoria per procedere - su un arco temporale che si esaurisce nel 2025 - a 2000 uscite volontarie e l'ingresso di 1100 nuovi assunti.

Un'entrata ogni due uscite

L'intesa firmata con i rappresentanti di FABI, FIRST CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN prevede che, per chi sceglierà di abbandonare il posto di lavoro, sarà facilitato l’accesso al pensionamento o al Fondo di Solidarietà.

Le assunzioni, invece, saranno a tempo indeterminato nel rapporto di un’assunzione per ogni due uscite volontarie, oltre a 100 assunzioni a integrazione dell’accordo 29 settembre 2020. "Le assunzioni - si legge in una nota diffusa dal gruppo bancario - saranno destinate a sostenere la crescita del Gruppo e le nuove attività e si aggiungono a quelle già previste dall’accordo 29 settembre 2020, per un totale di 4.600 entro il dicembre 2025 a fronte delle 9.200 uscite che si concluderanno entro il primo trimestre 2025".