A Palazzo Madama, la conferenza sul tennis “Come bianche farfalle"

In occasione delle Nitto ATP Finals, Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica di Torino propone la conferenza “Come bianche farfalle”: immagini del tennis nella modernità con Alessandro Tosi (Università di Pisa).

La conferenza, in programma giovedì 18 novembre alle ore 17,30 ripercorre alcuni motivi che dalla fine dell’Ottocento accompagnano il tennis nell’immaginario della modernità. Una suggestiva selezione di dipinti, sculture e stampe compone, attraverso le opere dei maggiori artisti moderni e contemporanei, una storia che riprende i temi tradizionalmente legati al più nobile dei giochi per declinarli in molteplici registri visivi, poetici ed emozionali.