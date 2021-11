Donne Italiane Volontarie Associate, a Torino due appuntamenti da non perdere

L’associazione DIVA - Donne Italiane Volontarie Associate, che si occupa di informazione, orientamento, sensibilizzazione e formazione sui problemi e le sfide dei nostri giorni, con sguardo sul mondo femminile, ha organizzato nelle prossime settimane due importanti eventi per le proprie associate in linea con lo scopo associativo di contrasto alla solitudine, aggregazione sociale e informazione:

• Mercoledì' 24 novembre 2021 ore 15, 30, presso Vol.To in via Giolitti 21, per il tema "donne e salute", si terrà l'incontro con la dott.ssa Maria Grazia Alemanno, ginecologa, che relazionerà su "sessualità e terza età";

•Mercoledì 1 dicembre 2021 ore 15,30, presso Vol.To in via Giolitti 21, per il tema "donne e psicologia", si terrà l'incontro con il Dott. Angelo Musso, psicologo, psicoterapeuta, bionaturopata, che relazionerà sulle "nuove frontiere della psicologia e del come trasformare le difficoltà in possibilità.