Giù un albero alla Tesoriera, tanto spavento ma nessun danno a persone e cose

Tanto spavento ma, fortunatamente, nessun danno a persone e cose (a parte un palo, ndr) per un albero caduto al parco della Tesoriera di Torino durante la mattinata di martedì: si tratta di un tiglio che, con ogni probabilità, non ha retto alle conseguenze di una malattia aggravate dalle piogge dei giorni scorsi.

A ricostruire l'accaduto è il coordinatore della Commissione Ambiente della Circoscrizione 4 Lorenzo Ciravegna : “ Durante – spiega – l'ultimo controllo, avvenuto nel 2019, l'albero in questione non presentava sintomi, il sospetto è che la patologia possa aver colpito le radici successivamente e che i terreni imbevuti d'acqua piovana abbiano accelerato irrimediabilmente il processo di deterioramento; la rimozione, su nostra sollecitazione, arriverà entro la settimana. Secondo quanto affermato dai tecnici comunali del Verde, su un patrimonio di 110mila esemplari presenti in città non è possibile escludere a priori che qualche pianta possa ammalarsi e cadere tra i controlli che avvengono a cadenza triennale ”.

Nonostante le rassicurazioni c'è chi non ci sta e chiede un maggiore controllo e manutenzione sul verde: “Il rischio zero - commenta il presidente del comitato Parella Sud-Ovest Lorenzo Paparo – effettivamente non esiste ma non mi sembra per nulla giusto affermare che un albero caduto perché in città ce ne sono tanti sia un fatto normale: forse sarebbe il caso di investire più risorse da destinare ad un aumento della periodicità dei controlli, alla Tesoriera ci sono tanti bambini che giocano e persone che passeggiano e la loro incolumità andrebbe tutelata maggiormente”.