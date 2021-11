Il 20 novembre Torino si illumina di blu per la Giornata mondiale dell'infanzia

Il prossimo 20 novembre Torino illuminerà di blu la cupola della Cappella della Sindone, i palazzi i Palazzi della Giunta Regionale, del Consiglio Regionale, di Palazzo Civico e la caserma dei Vigili del Fuoco di Corso Regina Margherita. Il logo dell'Unicef sarà proiettato sulla facciata del palazzo comunale di Pianezza. E' una delle iniziative del Comitato Unicef di Torino per la Giornata Mondiale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.

"Il 20 novembre è il giorno della Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza che l'Italia l'ha ratificata con la legge 176 del 27 maggio 1991. Da allora sono stati fatti tanti passi in avanti, ma c'è ancora tanto da fare per dare piena attuazione alla Convenzione. Il Covid-19, inoltre, ha acuito le disuguaglianze socioeconomiche nel nostro paese" sottolinea Antonio Sgroi, presidente del Comitato Provinciale per l'Unicef. "La scelta, suggestiva, di illuminare di blu i palazzi più significativi della Regione Piemonte rappresenta per noi il simbolo dell'attenzione che questa giunta insieme all'intera comunità dedica ai bambini, alla loro tutela, alla loro educazione" spiegano il presidente Alberto Cirio e l'assessore al Welfare, con delega ai Bambini, Chiara Caucino.

"Questa giornata la dedichiamo a tutti quei bambini che per cause diverse e in luoghi diversi - affermano Stefano Allasia, presidente del Consiglio regionale e Ylenia Serra, garante Infanzia e Adolescenza - si trovano ad avere in comune l'impossibilità di vivere la loro infanzia".

"Proteggere i minori - dice Stefano Lo Russo, neo sindaco di Torino - è un'esigenza che dobbiamo avvertire tutti, rappresenta al contempo la migliore cura della nostra società futura".