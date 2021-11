Voxonus Festival sceglie Torino per l'ultimo Concerto, "Musica e Cinema" con Gilio e Giachino

Terzo e ultimo appuntamento al Collegio Universitario Einaudi di Torino per il Voxonus Festival, la rassegna barocca dell'Orchestra Sinfonica di Savona, che venerdì 19 novembre presenterà "Musica e cinema - Le ispirazioni della musica del Settecento nel cinema". Suoneranno Claudio Gilio (viola) e Luigi Giachino (pianoforte e arrangiamenti) massimo esperto di colonne sonore. Il programma, che verrà presentato alle 18 con una conferenza riservata agli studenti e alle 21.15 con il concerto, prevede un dialogo tra pubblico e musicisti, che racconteranno l'importanza della musica barocca nel cinema internazionale. Un'occasione unica per poter legare i grandi maestri della musica classica con quelli contemporanei. Il concerto sarà accompagnato da alcune scene chiave dei film 'Barry Lyndon', 'Pizza connection', 'Anonimo veneziano', 'Il silenzio degli innocenti', 'La mia Africa', 'A beautiful mind' e 'The mission'. Musiche di Vivaldi, Gluck, Haendel, Schubert, Bach, Mozart e Morricone.

L'evento "Musica e cinema" si inserisce nel programma formativo del Collegio Universitario Einaudi e chiude la 10° edizione del festival di musica barocca Voxonus. Da luglio a novembre, la rassegna ha coinvolto i comuni di Albissola Marina, Vado Ligure, Savona, Ormea, Rittana, Chiusa di Pesio, Brondello, Torino.

"Questa iniziativa di formazione musicale realizzata nell'ambito del Voxonus Festival rappresenta per i nostri studenti e studentesse una peculiare opportunità di formazione, che abbina approfondimenti in aula ad esperienze concertistiche, con l'obiettivo di avvicinarli al mondo della musica. I nostri studenti e studentesse saranno accompagnati in questa esperienza dal Maestro Claudio Gilio e da alcuni componenti dell'Orchestra Sinfonica di Savona. Insieme approfondiranno il tema della 'creatività' in una possibile sua applicazione musicale", commenta Laura Viada, Direttrice della Formazione del Collegio Einaudi.

"Si conclude con questo concerto un percorso iniziato in estate, proseguito con successo sino ad ora, coinvolgendo tantissime realtà pubbliche e private. Il ciclo di concerti presso il Collegio Einaudi incarna uno degli obiettivi di questa edizione: l'avvicinamento ai giovani. Tra le tante iniziative dell'Orchestra Sinfonica di Savona, questa a Torino è stata tra le più significative", spiega Claudio Gilio, presidente dell'Orchestra Sinfonica di Savona.

La Fondazione Collegio Universitario Einaudi è una fondazione privata senza fini di lucro, che gestisce Collegi di Merito riconosciuti e accreditati dal MUR. Con le sue cinque residenze il Collegio offre spazi di vita e percorsi di formazione a oltre 800 studentesse e studenti universitari meritevoli. La mission del Collegio è valorizzare il merito e il potenziale di studenti universitari motivati a sviluppare nuove capacità, raggiungere risultati eccellenti e crescere come Persone, Cittadini e Professionisti, offrendo loro un ambiente di studio e di vita stimolante e interdisciplinare e un percorso di formazione personalizzato e trasversale. L'incontro si inserisce pertanto in questo ambito di sviluppo formativo di abilità trasversali.

I posti riservati al pubblico per il concerto delle 21.15 sono limitati ed è pertanto necessaria la prenotazione. Green pass obbligatorio. Per info e contatti con l'Orchestra Sinfonica di Savona: Tel. + 39 019 824663 | Cell. + 39 340 6172142 | info@orchestrasavona.it