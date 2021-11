Al “pratone” di Parella si festeggia la Giornata Mondiale degli Alberi: “Preserviamo la biodiversità”

“Cedi la strada agli alberi...se non vuoi un deserto di asfalto e cemento”: si intitola così l'evento organizzato dal Comitato Salviamo i Prati, in collaborazione con il Circolo Legambiente Molecola di Torino e con il gruppo Badili Badola di guerrilla gardening, per celebrare la Giornata Mondiale degli Alberi. L'appuntamento è fissato per domenica 21 novembre dalle 15 alle 17 al prato di via Madonna delle Salette nel quartiere Parella.

“ Preserviamo la biodiversità”

Dopo le lotte portate avanti durante gli scorsi mesi per salvare il 'pratone', si tratta di un ritorno in un luogo simbolo del contrasto alla cementificazione rappresentata dai progetti palavolley e studentato per le Universiadi: “Sarà - spiegano gli organizzatori – una giornata all'insegna della cura e della valorizzazione delle specie autoctone cresciute nel prato: ci riuniremo per ribadire l'importanza del ruolo svolto dagli alberi negli ambienti urbani e la necessità di preservare angoli ricchi di biodiversità”.

Il programma della giornata

Il programma prevede un flash mob per 'tutelare gli alberi cresciuti spontaneamente, momenti di informazione sulla biodiversità e una merenda condivisa accompagnata da intrattenimento musicale: “In una delle città più inquinate e cementificate d'Italia - concludono - gli spazi verdi sono assediati e a rischio. Il pratone e gli orti di Parella non possono essere persi, ancora una volta chiederemo all'amministrazione di riconoscere il valore di questi spazi per l'ambiente e i cittadini”.