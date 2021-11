Le emoji più popolari del 2021

L'utilizzo delle emoji in passato era considerato solo un modo divertente e giocoso, per illustrare una barzelletta o una frase simpatica, mentre oggi è diventato una componente fondamentale per comunicare le nostre emozioni e i nostri sentimenti, con altri tramite le app di messaggistica.

Ma quali sono state le emoticons più popolari e usate quest'anno? Abbiamo i dati dei primi 6 mesi del 2021, che ci illustrano la situazione attuale.

Il rapporto annuale di Brandwatch ci aiuta a capire non solo quali sono le “faccine” più utilizzate, ma anche come stia cambiando sempre di più il nostro modo di comunicare con gli altri negli ultimi anni.

Gli emoji infatti svolgono infatti un ruolo sempre più interessante nel modo in cui comunichiamo online, sui social network e con le app come Whatsapp e Telegram, pertanto un'analisi dei dati aiuta a capire come si evolve la nostra comunicazione nel tempo.

Per questa indagine è stato tracciato e analizzato l'uso di emoji nei primi sei mesi del 2021, in relazione anche alle informazioni emerse in occasione del World Emoji Day del 17 Luglio.

Le emoji più usate nel 2021

Queste che seguono sono le emoticons più digitate e condivise dagli utenti. Abbiamo incluso i nomi Unicode ufficiali, ma potresti riconoscerle meglio semplicemente guardandole.

É utile anche analizzare ciò che esse esprimono, perchè molte sono soggette a scomodi fraintendimenti. A questo scopo abbiamo analizzato il significato delle emoticon su Androiday, che aiuta a comprendere meglio come utilizzare queste piccole immagini, senza incorrere in spiacevoli misunderstanding.

10. Mani giunte 🙏

L'emoji raffigurante due mani premute insieme, con le dita rivolte verso l'alto, è ampiamente utilizzata nelle conversazioni online per dire grazie, per chiedere qualcosa, nonché per esprimere speranza, lode e gratitudine.

Sia che tu voglia rendere omaggio a qualcuno, o diffondere un po' di positività, è spesso una soluzione vincente, in quanto stimola una risposta emotiva negli utenti online.

Nota: Questa emoji è stata una delle più fraintese, poiché molti la interpretavano come due persone che si davano il cinque!

9. Faccina sorridente con cuori 🥰

Questa emoji chiamata anche "nuvola d'amore", spesso è usata per mostrare la sensazione di sentirsi amati, ed è entrata nella top ten da quest'anno.

Dall'inizio della pandemia, molte persone sono state costrette a passare dalle comunicazioni faccia a faccia a quelle online, raddoppiando il consumo globale di contenuti online. E ha contribuito a trasmettere affetto, aggiungendo un elemento più umano alle conversazioni online.

8. Faccina sorridente con occhi a forma di cuore 😍

Simile a quella precedente, questa faccina sorridente con cuori al posto degli occhi, trasmette con entusiasmo amore, infatuazione e ammirazione. Le persone spesso la usano per far sapere agli altri da cosa sono attualmente ossessionati: potrebbe essere una nuova canzone preferita o un hobby o qualcosa riferito ad un evento davvero molto atteso.

7. Fuoco 🔥

Dato che Internet spesso esprime emozioni molto forti, non poteva mancare l'emoji del fuoco, che è spesso abbinata ad annunci di risultati importanti o grandi successi. Quando stiamo andando alla grande e ci sentiamo in cima al mondo, siamo "in fiamme"!

6. Emoji che si rotola sul pavimento ridendo 🤣

Un equivalente visivo di ROFL, o ciò che gli utenti di Urban Dictionary descrivono come una risposta comune per "quando qualcuno dice qualcosa di veramente stupido".

5. Faccia supplicante 🥺

L'emoji "grandi occhi da cucciolo" ha diversi modi d'uso. Alcune persone la usano per far sapere agli altri che sono turbati o preoccupati, e altri la utilizzano per trasmettere un senso di cura. Sia che tu voglia (virtualmente) darti una pacca sulla spalla, o esprimere supporto e adorazione per qualcun altro, l'emoji del viso implorante è un'opzione molto forte per i social.

4. Cuore rosso ❤️

L'emoji del cuore rosso è universalmente riconosciuto come un segno di amore e gratitudine. Abbiniamo l'emoji ❤️ a messaggi positivi e amorevoli, soprattutto quando esprimiamo buoni sentimenti. Molti marchi, anche famosi, usano questa emoji nelle conversazioni per ringraziare i fan per il supporto.

3. Scintille ✨

Un altro preferito di tutti i tempi del mondo online, l'emoji scintillante va spesso di pari passo con messaggi di grande eccitazione. Nella vita reale invece, è usata per amplificare i sentimenti nelle conversazioni, per enfatizzare la novità e la meraviglia in generale e, a volte, per sottolineare anche l'ironia.

2. Faccina con lacrime di gioia 😂

Il volto con lacrime di gioia è stato espropriato dal primo posto nel 2021 soprattutto dagli utenti di TikTok. Anche questa, come il ROFL, esprime una risata molto forte per qualcosa di assurdamente divertente.

1. Faccina che piange forte 😭

La faccia che piange forte (purtroppo) è arrivata al primo posto quest'anno! Il contesto conta sempre. Nell’ultimo periodo, complice la pandemia, siamo stati martellati da brutte notizie e da tanta negatività. Questo ovviamente ha influito sulle nostre vite e anche nelle conversazioni, e questo primato è la conferma di una situazione difficile a livello mondiale.

Una curiosità piccante

A proposito, se ancora siete tra quelli che non usano mai emoticons, vi farà sicuramente cambiare idea una curiosa ricerca del 2015, secondo la quale chi le usa spesso sono persone perlopiù emotive, e anche sessualmente molto attive.

Quindi il consiglio è quello di iniziare a seguire subito questa simpatica moda!