Ora è ufficiale: Iveco "va da sola", ma mantiene il suo quartier generale a Torino. "Crescita del 5% entro il 2026"

L'intenzione di separare le attività "On-Highway" (ora denominate "Iveco Group") e "Off-Highway" (macchine per l’agricoltura e le costruzioni) è stata annunciata per la prima volta da CNH Industrial in occasione del Capital Markets Day, ben prima del Covid (ormai il 3 settembre 2019). " Le ragioni presentate allora per la Scissione rimangono valide e seguono il completamento di un profondo processo di revisione del portafoglio prodotti, tenendo conto, tra l'altro, di considerazioni relative alla strategia, agli investitori e alle sinergie. Questa revisione ha evidenziato che le attività "On-Highway" e "Off-Highway" hanno requisiti normativi ed esigenze dei clienti differenti e sono impattate in modo diverso dalle accelerazioni dei megatrend industriali. La scissione ambisce a massimizzare la focalizzazione e la flessibilità del management, allineare le priorità di investimento e gli incentivi, soddisfare meglio le rispettive esigenze aziendali e ottimizzare la struttura dei costi e del capitale di ciascuna Società, favorendo una crescita redditizia ".

Veicoli commerciali e speciali, questo è il destino (in solitaria) di Iveco Group , che si prepara a sganciarsi dall'universo CNH . Notizia - quella dello spin off - ormai sulla bocca di tutti da tempo, ma che adesso è nero su bianco, ufficializzata in occasione dell'investor day. " La Scissione di Iveco Group da CNH Industrial creerà un soggetto indipendente e interamente focalizzato sulle sue principali attività relative a Veicoli Commerciali e Speciali, Powertrain e Financial Services", si legge in una nota ufficiale diffusa dall'azienda.

Il "nuovo mondo" Iveco

A seguito della scissione, Iveco Group N.V. diventerà la holding di un gruppo globale leader nel settore dei capital goods, impegnato nella progettazione, produzione, commercializzazione, vendita, manutenzione e finanziamento di veicoli industriali, veicoli commerciali, autobus e veicoli speciali antiincendio, per la difesa e altri usi, nonché di motori a combustione, sistemi a propulsione alternativi, trasmissioni e assali per quei veicoli, motori e sistemi di propulsione alternativi per macchine agricole e movimento terra e per applicazioni marine e di generazione di energia.



La sede legale della Società sarà ad Amsterdam, Paesi Bassi, ma la sua sede principale e indirizzo commerciale rimane Torino (nello stabilimento di via Puglia 35). Dopo lo spin off, il Gruppo impiegherà circa 33.500 persone, con società manifatturiere, commerciali e di servizi finanziari in 36 Paesi.

Il piano per i prossimi 5 anni

Tra i traguardi futuri, ci saranno già entro il prossimo anno lo sviluppo di motori a combustibili alternativi di nuova generazione funzionanti a gas naturale liquefatto e compresso (LNG e CNG) compatibili con il biometano, per ridurre ulteriormente le emissioni di CO2 e il Costo Totale di Esercizio. Ma presto Iveco si concentrerà anche su una nuova di generazione di Daily Elettrico (inclusa la produzione interna di trasmissioni elettriche e pacchi batteria), fino ad arrivare allo sviluppo di una gamma completa di autobus elettrici.

A livello economico, invece, le ambizioni finanziarie per il 2026 puntano a ricavi netti totali delle Attività Industriali previsti tra 16,5 e 17,5 miliardi di euro, rispetto agli 11,8 miliardi di euro del 2019, con un tasso di crescita annuale composto fino al 5%. Lo stesso margine di crescita lo si auspica per l'utile operativo. Ma nello stesso periodo, si prevedono investimenti delle Attività Industriali (immobili, impianti e macchinari e asset immateriali, inclusa la Ricerca & Sviluppo) in aumento di 80 punti base dal 4,2% al 5% circa.