Capolinea del 15, Foglietta spiazza tutti e rilancia: “Vorrei portarlo a Grugliasco”

L’ormai eterna vicenda dello spostamento del capolinea del 15 da via Brissogne prende una piega inaspettata.

Se negli scorsi giorni il sindaco Stefano Lo Russo aveva annunciato di esser disposto a rinunciare agli oltre 9 milioni di euro del Governo per portarlo davanti all’ospedale Martini, oggi l’assessora ai Trasporti Chiara Foglietta ha lanciato una suggestione importante, che potrebbe presto tramutarsi in progetto vero e proprio: portare il capolinea del 15 a Grugliasco.

Dal Martini a Grugliasco, il 15 cambia percorso?

Di fatto si tratta di una vera e propria “inversione a U” perché dovendo comunque spostare il capolinea per il problema dei nuovi tram troppo lunghi rispetto alla posizione attuale, invece che portarlo “verso il centro”, in zona ospedale, tagliando fuori il quartiere Borgata Lesna, Foglietta sogna di poter spostare il capolinea del 15 addirittura oltre i confini amministrativi di Torino, a Grugliasco.

Una soluzione, quest’ultima, che non solo accontenterebbe i cittadini di Borgata Lesna, firmatari di due petizioni che chiedevano di non spostare il capolinea per paura di rimanere fuori dalla copertura del trasporto pubblico, ma che permetterebbe una migliore connessione con un comune importante della cintura torinese come Grugliasco.

Montà: “Per noi sarebbe importante”

L’ipotesi soddisfa il sindaco di Grugliasco, Roberto Montà: “Per noi sarebbe importante, visto l’ampliamento del polo scientifico: quest’opzione, a differenza dello spostamento verso il Martini, mi vedrebbe invece assolutamente favorevole”. Per passare dalle parole ai fatti però servirà un progetto dettagliato, che convinca Roma a stanziare dei fondi per renderlo esecutivo.

Ecco perché con ogni probabilità già la prossima settimana avrà luogo un incontro anche con l’Università di Torino per capire come portare il 15 fino a Grugliasco. Per trasformare un “azzardo” in una realtà concreta.