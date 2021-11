Atp Finals, Binaghi: “Per il futuro abbiamo la base di un grande successo”

Bilancio positivo all’ultimo giorno delle Atp Finals di tennis. A dirlo è il presidente della Federtennis Angelo Binaghi: “Il tennis italiano trarrà un’ulteriore grande spinta da quanto fatto in questa settimana. Noi italiani siamo stati grandi protagonisti in campo e fuori - ha dichiarato ad Ansa -. I giocatori dicono che è stato un torneo straordinario e lo dice anche chi non era presente come Federer. Gente che capisce cosa vuol dire organizzare da zero e per la prima volta una manifestazione del genere nel clima difficile che stiamo vivendo”.

Il presidente guarda già al futuro delle prossime edizioni che torneranno nella capitale sabauda. “Il futuro è salvo, abbiamo la base per un grande successo”. A lui si unisce la soddisfazione del presidente Atp, Andrea Gaudenzi: “Binaghi è il leader che mancava. Punta a far divenire la disciplina il secondo o il terzo sport al mondo, noi dobbiamo al primo”.

E sulla polemica della capienza al Pala Alpitour, ridotta al 60% dopo la decisione del Cts, con l’annullamento conseguente di una parte dei biglietti già venduti, Binaghi aggiunge: “Abbiamo sofferto e soffriamo per gli spettatori che non sono potuti entrare, per noi sono fondamentali.