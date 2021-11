Pulizia straordinaria per i tombini di via Nicola Fabrizi: “Le auto parcheggiate al centro della strada non lo permettevano”

Una delle problematiche più importanti - e sentite dalla cittadinanza – dei cambiamenti climatici e delle piogge torrenziali sempre più frequenti, è sicuramente quella dello smaltimento delle acque. A favorire allagamenti di strade e piazze torinesi sono anche le caditoie ostruite da foglie e rifiuti; come se non bastasse, la situazione è aggravata dalle difficoltà di pulizia causate da una delle abitudini meno ortodosse dei torinesi: il parcheggio a centro strada

Intervento straordinario in via Nicola Fabrizi

Proprio per questo motivo, la Circoscrizione 4 in collaborazione con SMAT ha organizzato una manutenzione straordinaria del sistema di raccolta delle acque meteoriche in via Nicola Fabrizi, nel quartiere Campidoglio. I lavori verranno effettuati da lunedì 22 a mercoledì 24 novembre:“La presenza di auto in centro strada e il passaggio del tram - spiega il coordinatore all'ambiente della Quattro Lorenzo Ciravegna – creavano disagi alla viabilità, pertanto abbiamo studiato con SMAT un intervento di pulizia delle caditoie ad hoc, in sinergia con i comitati di quartiere Parella Sud Ovest e Torino BCPS e l’associazione commercianti Galleria Campidoglio”.

“In un incontro avvenuto il 14 ottobre - aggiungono dal Comitato Parella Sud-Ovest – i tecnici SMAT ci avevano illustrato le motivazioni dei mancati interventi e, in condivisione con alcuni commercianti della zona, abbiamo ritenuto opportuno suddividere la manutenzione in più interventi da effettuare di pomeriggio, utilizzare due 'canal jet' che partano dagli estremi dei tratti oggetto d'intervento, garantire la presenza della municipale per scoraggiare ed eventualmente far rimuovere i veicoli in malasosta e affiggere locandine nei negozi della zona per mettere al corrente i cittadini”.

Il programma

Gli interventi sono suddivisi secondo la seguente modalità (tutti tra le 13.30 e le 18.30): lunedì 22 nel tratto tra corso Lecce e corso Svizzera, martedì 23 tra corso Svizzera e via Rosta/piazza Risorgimento e mercoledì 24 tra via Rosta/piazza Risorgimento e corso Tassoni: “Auspichiamo – conclude Ciravegna - che questo esempio possa ripetersi in altri punti critici del quartiere”.