Al mercato di Collegno si raccolgono frutta e verdura per la mensa solidale Il Cenacolo

Il 27 novembre alcuni studenti delle superiori coinvolti, già nello scorso anno scolastico, in attività di sensibilizzazione, saranno protagonisti - accompagnati dai volontari di SOLE e dagli operatori del servizio civile - di un’iniziativa presso il mercato di Piazza Dante Torello a Collegno . Quella sarà comunque soltanto una delle tante iniziative e attività di sensibilizzazione sulle aree mercatali di Collegno in calendario fino a metà dicembre.

Il progetto “StessoCielo” mette insieme più elementi: la costruzione, con le associazioni, di una rete di volontari estesa, condivisa e inclusiva; la promozione dell’agricoltura urbana come strumento di cittadinanza attiva per valorizzare l’ambiente e il paesaggio; l’attivazione di percorsi all’interno delle scuole per raccontare i progetti di volontariato esistenti e stimolare la partecipazione civica dei più giovani e infine sostenere le attività e l’innovazione di due strutture benefiche del territorio.

“StessoCielo – Il Volontariato che nutre la Comunità” è un progetto che si sviluppa su territori dei comuni di Collegno e Grugliasco e vede Volontariato Torino – Vol.To come capofila in partenariato con l’Associazione Sotto L’Equatore - SOLE, in collaborazione con il Forum del Volontariato, l’associazione C46, Il Cenacolo e La Foglia Matta. È un’iniziativa realizzata nell’ambito del progetto Top Metro Fa Bene promosso da Città Metropolitana di Torino in partnership con S-nodi – che co-finanzia il progetto con fondi del Programma Azioni di Sistema di Caritas Italiana e Caritas Diocesana di Torino.