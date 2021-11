Duro attacco del Garante Nazionale dei detenuti: "Al carcere delle Vallette reparto psichiatrico invivibile"

"Condizioni materiali e di vivibilità ben inferiori agli standard di salubrità e dignità delle persone ospitate: il tutto in una struttura che deve essere connotata dal suo essere 'sanitaria', pur all'interno di un Istituto detentivo. Materassi scaduti e letti privi di lenzuola. Presenza e utilizzo di una "cella liscia" (la stanza 150) in condizioni strutturali e igieniche inaccettabili con water a vista e privo di lavabo. Mancanza di ogni attenzione trattamentale nei confronti delle persone ristrette in tali ambienti". Così negli ultimi rapporti del Garante Nazionale dei detenuti, Mauro Palma, veniva descritto il reparto 'Sestante' del carcere "Lorusso e Cutugno" di Torino.