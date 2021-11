Camera: incontro su "How to secure a country" con Salvatore Vitale

In foto, un dettaglio della mostra How to secure a country"

Giovedì 24 novembre a Camera, si terrà un incontro di approfondimento della mostra How to Secure a Country +, prima personale italiana dedicata a Salvatore Vitale (Palermo, 1986).

A partire dal lavoro dell’artista esposto in Project Room fino al 12 dicembre, e dell’installazione allestita nella Corte Est delle OGR durante Artissima, si rifletterà sul rapporto quotidiano con l’idea di sicurezza, sul binomio sorveglianza-tecnologia, su quanto le barriere fisiche e digitali rappresentino sempre più il modo in cui le autorità articolano il controllo sociale nelle sue diverse forme.

Investigando diverse modalità di rappresentazione del potere nella contemporaneità, la ricerca artistica di Vitale offre una riflessione su temi quali l'articolazione del sistema di sicurezza di uno Stato, la necessità crescente di protezione, la pervasività delle tecnologie, l’indeterminatezza del concetto di privacy, le modalità di “sguardo” del digitale sulla nostra quotidianità.

Un Grande Fratello illuminato dall’artista per raccontare le tendenze in atto in una nuova era focalizzata sulla valutazione del rischio ancora prima che esso si manifesti per essere contenuto.