A Torino arriva l'Escape Room di Natale

“Moltissimi clienti ci chiedono ‘Ma quando aprite una nuova stanza?’ finalmente possiamo rispondere: adesso!” così Marco Armentano, uno dei due fondatori di One Way Out annuncia l’inaugurazione della Casa di Babbo Natale prevista per il giorno dell’Immacolata.

Torino è famosa come città magica, e a Natale lo è ancora di più. Se state cercando qualcosa da fare durante le festività insieme a tutta la famiglia, un’idea decisamente originale è quella proposta da One Way Out: una escape room sul Natale. Una stanza di enigmi dedicata soprattutto ai bambini e alle loro famiglie che sarà aperta al pubblico solo dall’8 dicembre al 6 gennaio. Si chiamerà La Casa di Babbo Natale, ma non sarà la solita casetta con gli elfi e i dolcetti, o almeno non solo. La nuova stanza sarà una vera e propria escape room a tema natalizio con enigmi e giochi a portata di bimbo; la vostra missione? Salvare lo spirito del Natale e riaccendere l’Albero Magico. Per farlo dovrete imparare l’elfico, riconoscere le vere Renne di Babbo Natale, distinguere i fiocchi di neve del Polo nord, in una corsa contro il tempo per salvare la magia del Natale.

Una escape room a Torino per tutta la famiglia

L’escape room è un real game, o se preferite una caccia al tesoro di 60 minuti in cui si avanza risolvendo enigmi, rompicapo e giochi di manualità che necessitano la collaborazione di un team solitamente composto da 2 a 8 persone. One Way Out nasce a Torino nel 2015 da un’idea di Marco Armentano e Roberto Maletti; da quando hanno aperto la loro prima stanza, Il Mistero di Torino, è stato un susseguirsi di riscontri positivi che hanno portato l'attività ad espandersi sempre di più, fino ad arrivare alla sede attuale in Piazza Emanuele Filiberto 15D. Qui OWO offre 5 stanze a tema per accontentare tutti i gusti: Scuola di Magia, Il Mistero di Torino, BunkerX, Cluedo e Giudizio Finale.

Per partecipare al gioco è sempre necessaria la prenotazione e la presenza di un maggiorenne accompagnatore in caso di una squadra di bambini e ragazzi minorenni.

Dopo Scuola di Magia, un'altra stanza magica targata One Way Out

Era Settembre 2019 quando One Way Out ha aperto la prima escape room a tema “magia” di Torino. Il successo è stato esaltante: pozioni, incantesimi e formule magiche in stile Harry Potter hanno conquistato grandi e piccini. “A due anni dalla sua inaugurazione, Scuola di Magia è ancora la nostra stanza più prenotata; per questo abbiamo deciso di regalare ai nostri giovanissimi clienti un’altra stanza magica per festeggiare insieme le feste natalizie 2021”, spiega Roberto, co-fondatore di One Way Out. Scuola di Magia, inaugurata a settembre 2019, ha già attirato centinaia di bambini e famiglie che hanno dimostrato di avere una vera e propria passione per il tema “magia”.

E se non sapete cosa regalare, acquistate un coupon di Natale

Per partecipare alla escape room La Casa di Babbo Natale basta prenotare sul sito web (link) oppure decidere di acquistare un coupon online o presso la sede di One Way Out e fare così un regalo “magico”. I coupon sono attivi per tutte le stanze e hanno sempre riscosso molto successo: “Sono adatti ad amici, bambini e famiglie - spiega Roberto - Ne vendiamo tantissimi ogni anno perché sono un’idea regalo perfetta per stupire e incuriosire qualcuno. Il coupon è valido 6 mesi dal momento dell’acquisto e può essere utilizzato in qualunque giorno e orario della settimana. In pochi minuti, avete in tasca un regalo vincente”.

One Way Out è anche Team Building e soluzioni mobili

Le aziende che cercano un’attività di team building vogliono far divertire i propri dipendenti e sfruttare l’occasione per vederli insieme all’opera per il raggiungimento di un obiettivo comune. E cosa c’è di meglio per farlo di una escape room? Sono sempre di più le realtà lavorative che scelgono One Way Out per creare delle soluzioni di gioco ad hoc per la propria azienda. Le versioni mobili consentono di giocare ovunque: in location decise dai clienti a Torino o in qualsiasi altra città. Il gioco è qualcosa che impariamo da piccoli, un metodo di apprendimento e svago che non dovremmo mai smettere di utilizzare. Scopri sul sito web di One Way Out Escape Room Torino tutte le soluzioni di team building ed escape room mobili disponibili.

