Passivazione inox: tutto quello che c'è da sapere

La passivazione dell'acciaio inox è una lavorazione fondamentale, che garantisce al metallo la protezione dagli agenti esterni. Infatti senza la passivazione inox, che ripristina una sorta di pellicola protettiva sulla superficie di acciaio, il metallo è maggiormente soggetto a ruggine e corrosione.

L'acciaio inox è davvero inossidabile?

A volte si crede, erroneamente, che l'acciaio inox sia inossidabile qualunque cosa succeda, ma non è così. Il trattamento di passivazione dell'inox serve infatti proprio a evitare che l'acciaio venga aggredito da alcuni agenti corrosivi, e aiuta questo metallo a ripristinare la normale pellicola protettiva. Infatti, la passivazione dell'acciaio inossidabile è un processo che avverrebbe naturalmente, ma in tempi molto lunghi, ogni volta che un ambiente è in grado di fornire abbastanza ossigeno da riformare lo strato superficiale di cromo. Invece, intervenendo chimicamente con una passivazione inox effettuata tramite bagni chimici, si permette la formazione di uno strato protettivo anticorrosivo in pochissimo tempo.

Attenzione però: la passivazione inox può essere effettuata solo se la superficie del metallo da trattare è stata precedentemente pulita e privata di eventuali residui di saldatura e altre tipologie di contaminanti. Per fare in modo che questo accada, prima della passivazione, è importante che l'acciaio venga sottoposto a decapaggio. Una volta trattato in questo modo, potrà essere passivato correttamente.

Cos'è la passivazione inox

La passivazione inox è un trattamento chimico superficiale che viene effettuato su questo metallo e serve per ripristinare le caratteristiche originarie del manufatto da trattare. Tra queste, ovviamente, l'inossidabilità. L'acciaio infatti è normalmente ricoperto da un sottile strato di ossido di cromo. Questa pellicola serve per proteggerlo dalla corrosione. A volte però può accadere che questa protezione naturale venga danneggiata in seguito a saldature o stampaggio a caldo, ovvero a tutti quei processi che portano alla perdita dello stato naturale di passivazione. Infatti, quando un pezzo di metallo viene lavorato, a causa di schegge, sporcizia e altre particelle, si indebolisce e diventa più vulnerabile alla corrosione e maggiormente soggetto ai fattori ambientali. I trattamenti di passivazione dell'acciaio inox vengono solitamente effettuati tramite soluzioni acide oppure utilizzando paste particolari che possono agire sulla superficie del metallo eliminando i contaminanti.

Perché è così importante la passivazione inox

La passivazione, oltre a preservare l'acciaio inox dall'aggressione di agenti esterni promuovendo la formazione della pellicola protettiva sulla superficie, serve a pulire la superficie del metallo da contaminanti. Infatti, questo trattamento viene chiamato anche "decontaminazione". Una volta effettuata la passivazione, la superficie trattata viene risanata e la vita del prodotto viene allungata. La resistenza alla corrosione è data anche dalla porosità di una superficie. Dopo la lucidatura infatti, l'acciaio inox risulta meno resistente alla corrosione. La passivazione può quindi essere utilizzata per migliorare la resistenza alla corrosione, anche delle superfici lucidate. La passivazione inox infine serve anche per rendere l'aspetto di un pezzo trattato più uniforme e liscio.

Passivazione inox con Elettrozinco

Elettrozinco è un'importante azienda del settore metallurgico, con sede a Como, che si occupa di effettuare trattamenti superficiali dei metalli. Grazie alla sua esperienza, Elettrozinco segue progetti in tutta Italia e all'estero. Tra le lavorazioni chimiche superficiali che è in grado di eseguire c'è la passivazione inox, ma non solo. Infatti, la fase di passivazione inox può essere abbinata a quella di sgrassatura o di decapaggio. Affidarsi a Elettrozinco garantirà che venga effettuato il trattamento più giusto, in base al metallo e alla lega da trattare, affinché sia efficace contro il contaminante.