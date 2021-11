Il pianista coreano Seong-Jin Cho debutta al Conservatorio Giuseppe Verdi

Fra gli artisti di primo piano dell’attuale panorama musicale internazionale, il pianista Seong-Jin Cho debutta nella stagione dell’Unione Musicale con un recital in programma mercoledì 24 novembre, alle ore 20.30, al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino.

Il giovane sud coreano si esibirà al pianoforte sulle musiche di Maurice Ravel (1875-1937) "Pavane pour une infante défunte" e "Gaspard de la nuit", sulle note di Fryderyk Chopin (1810-1849) "Scherzo n. 1 in si minore op. 20", "Scherzo n. 2 in si bemolle minore op. 31", "Scherzo n. 3 in do diesis minore op. 39", "Scherzo n. 4 in mi maggiore op. 54".

