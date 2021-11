Tre anarchici si sono costituiti oggi al carcere "Lorusso e Cutugno" per scontare una condanna definitiva di due anni per rapina, di cui a ottobre c'è stata la sentenza di cassazione. Si tratta di attivisti dell'ex Asilo di via Alessandria sgomberato il 9 febbraio del 2009.

Secondo l'accusa, il 28 gennaio 2011, durante il corteo per lo sciopero generale, i tre antagonisti fecero irruzione in una mensa universitaria e ci fu un esproprio di generi alimentari.