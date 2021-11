Paziente 91enne del San Luigi ferisce altri tre ricoverati con le forbici: arrestato dai carabinieri

Paura questa mattina all'alba nel reparto di Geriatria dell'ospedale 'San Luigi' di Orbassano, dove un paziente di 91 anni, in stato confusionale, dopo essere uscito dalla sua stanza, ha colpito con forbici e una forchetta altri tre ricoverati, ferendoli.

L'anziano, che era ricoverato per una patologia respiratoria, è stato bloccato dai vigilantes ed è stato arrestato dai carabinieri. Ora si trova ai domiciliari nel nosocomio, in attesa della convalida del fermo e il trasferimento in un altro ospedale.