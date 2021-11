Da Diego Casale a Samuel dei Subsonica: ricco calendario di eventi musicali a Le Gru Village

Per festeggiare la nascita della nuova APP, nell’atmosfera resa ancora più magica dalle luci di Natale, la squadra creativa di Le Gru ha costruito un ricco calendario di iniziative dal 25 novembre a Natale intitolato “APPY DAYS”.

Si inaugura giovedì 25 novembre con Diego Casale, membro del duo comico Mammuth di Zelig Circus e autore di fiabe e spettacoli per bambini con una stupefacente “Ruota della Fortuna” a partire dalle 13 fino a tardo pomeriggio. Dalle 16.30 e fino alle 19.30 tantissime occasioni di divertimento e animazione per le gallerie di Le Gru con acrobati, trampolieri, giocolieri e il meglio dell’arte di strada, mentre la Bandakadabra - sette fiati, due percussioni e una energia travolgente - trascinerà il pubblico con i suoi ritmi fra rocksteady, balkan, e swing. Dalle 18 sarà Samuel, frontman dei Subsonica e conquistatore delle classifiche con il suo progetto solista, sarà alle Gru con un djset allegro e raffinato.

In apertura (fra le 17 e le 18) e chiusura (fra le 19.30 e le 20.30), ad accompagnare il momento dell’aperitivo in collaborazione con The Pefect Cocktail, il primo cocktail monodose ready to drink, il DJ set di Mauro Fundone.

Ogni sabato dalle 10.30 alle 17.30, ogni domenica e mercoledì 8/12 dalle 11 alle 18 la Ruota della Fortuna, divertente must per tutta la famiglia e ogni domenica intrattenimenti e animazioni tutto il giorno.

Per i bambini, un bellissimo calendario di laboratori creativi sempre diversi: dal disegno, al collage, falle fiabe alla lettura, fino alle lettere e agli addobbi di natale, ogni sabato e domenica con un programma speciale anche mercoledì 8 dicembre.

Per gli adulti invece l’appuntamento fisso è il sabato, con molti fra i più entusiasmanti dj del panorama torinese ad animare un aperitivo imperdibile dalle 18 alle 20. Dj set: sabato 27 novembre Francesco Esse, sabato 4 dicembre il groove di Dj Fede, sabato 11 sabato Fabrizio Di Lorenzo, 18 dicembre Lou Diamanti.



E a Le Gru il Natale è più bello con il Sunshine Gospel Choir diretto da Alex Negro che con 3 spettacoli al giorno il 23 (ore 16, 17, 18) e 24 dicembre (ore 15, 16, 17) renderà l’atmosfera unica e speciale con le più belle canzoni di Natale.