La Nasa "parla piemontese": Torino vola nello spazio per deviare un asteroide

Sembra il racconto di un film di fantascienza, ma è tutto reale: c'è una componente torinese nella missione "Dart" partita questa mattina dalla base di Vandenberg, in California, con l'obiettivo di colpire e deviare un asteroide lontano 10 milioni di chilometri. Si tratta dell'azienda torinese Argotec , una delle società leader dell’aerospazio con sede in via Cervino.

La Argotec, infatti, partecipa con alla missione condotta dalla Nasa con il micro satellite LiciaCube, che filmerà lo schianto tra il razzo e l’asteroide, per misurarne gli effetti e capirne l’efficacia. Nessun pericolo per la Terra, sia chiaro: l'asteroide non è diretto verso il nostro pianeta, almeno per il momento, ma la missione va considerata un importante test in vista di possibili pericoli futuri. Una sorta di prova del nove.