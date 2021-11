Non paga il conto e minaccia il titolare con uno sfollagente: denunciato

Era da poco passata ora di cena nel quartiere Madonna di Campagna, quando quattro soggetti hanno deciso di consumare la cena in un ristorante della zona. Il titolare li ha fatti accomodare all’interno, dove hanno mangiato.

Dopo circa mezz'ora, due dei quattro commensali sono usciti dal locale mentre gli altri sono rimasti seduti al tavolo. Dopo alcuni minuti anche gli ultimi due si sono alzati per andare a fumare una sigaretta. Il titolare gli ha indicato la terrazza con una zona adibita ai fumatori, ma gli avventori hanno detto di voler scendere in strada. Per tranquillizzare il proprietario, uno dei due, un 21enne, si è detto disposto a lasciargli in pegno una chiave della propria auto.

L'uomo, insospettito dalla proposta, non ha accettato, intimando il pagamento immediato della cena o suggerendo a uno dei due di allontanarsi per prendere i soldi mentre l’altro avrebbe aspettato all’interno del ristorante. A questo punto i due clienti, con scatto fulmineo, sono fuggiti dal locale. Il proprietario e una dipendente li hanno inseguiti quando improvvisamente il ventunenne ha estratto dal borsello uno sfollagente, minacciando di colpire l’uomo se si fosse avvicinato. Immediata la chiamata al 112.

Gli agenti del commissariato Madonna di Campagna giunti sul posto hanno controllato l'uomo, trovando, durante la perquisizione, due sacchetti contenenti infiorescenze di marijuana. E' stato denunciato per violenza privata e minacce e sanzionato amministrativamente per il possesso della sostanza stupefacente.