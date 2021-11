Pnrr, Gavazza (Lega): "Fondamentale l'utilizzo di una parte dei fondi per interventi di messa in sicurezza del territorio"

Ammonta a quasi 36 milioni di euro il pacchetto di investimenti messi in campo dalla Regione Piemonte nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza a favore dei Comuni che devono realizzare interventi per il loro territorio. Le opere previste sono 221 suddivise in tre linee di intervento.

“Nell’ambito della terza linea - commenta Gianluca Gavazza, consigliere del gruppo Lega Salvini Piemonte e membro dell’Ufficio di Presidenza di Palazzo Lascaris - verranno erogati circa 8 milioni di euro per far fronte alle necessità di 29 interventi di messa in sicurezza del territorio e di mitigazione del rischio idrogeologico per i Comuni colpiti dalle alluvioni del 2019 e del 2020 e da calamità naturali, in attesa delle risorse dovute dal Dipartimento della Protezione civile. Nella provincia di Torino è previsto oltre un milione di euro per i Comuni di Castellamonte, Castiglione Torinese, Pianezza, San Sebastiano da Po e Trana”.

“In particolare nelle nostre zone - conclude Gavazza - a San Sebastiano da Po sono stati stanziati 225mila euro per sistemare la frana in località Nosma e risolvere una criticità del territorio causata da eventi meteorologici eccezionali che avevano colpito alcuni comuni della pianura e della collina chivassese”.