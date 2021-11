Il coronavirus porta alla cancellazione del Carnevale di Ivrea 2022

Il CdA della Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea, riunitosi con l’Amministrazione Comunale e tutte le Componenti, preso atto della rapida evoluzione della crisi epidemiologica e delle recenti restrizioni adottate dal Governo a tutela della salute pubblica, è purtroppo costretta a decidere la cancellazione dell’edizione 2022 del Carnevale. Salta così la seconda edizione consecutiva, dopo quella di quest'anno.

"La sofferta decisione è stata presa in accordo con tutte le parti coinvolte, considerando l’incertezza e imprevedibilità degli scenari futuri, incompatibili con le esigenze organizzative dell’evento, e valutando non attuabile alcuna soluzione che potesse garantire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di normalità e sicurezza", ha spiegato il CdA.

Impossibile pensare ad un'edizione limitata

La natura e le caratteristiche dello Storico Carnevale di Ivrea non consentono di immaginare un’edizione limitata, nel rispetto doveroso e responsabile delle normative vigenti, al punto da essere profondamente e irrimediabilmente snaturata, viene sottolineato dagli organizzatori. "La scelta di una cancellazione, dolorosa quanto purtroppo inevitabile, è stata presa proprio nel rispetto dell’integrità della manifestazione, delle figure storiche che la animano, dei tanti volontari, degli aranceri, di tutti le persone coinvolte e delle migliaia di visitatori che ogni anno accorrono da ogni parte del mondo proprio per assistere a qualcosa di unico".

Possibili solo iniziative speciali

Il CdA della Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea si impegna a valutare nelle prossime settimane, insieme all’Amministrazione Comunale e alle Componenti tutte, se ci saranno le condizioni per realizzare alcune iniziative speciali al di fuori del normale programma della manifestazione, come già effettuato lo scorso anno con il progetto social #uncarnevalediricordi.

"Ci auguriamo di tornare presto a vivere la nostra festa in totale sicurezza e con lo spirito che l’ha resa un evento unico al mondo", hanno concluso gli organizzatori.